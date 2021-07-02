Псаки зарабатывает $180 тыс. в год

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки зарабатывает в год 180 тыс. долларов, что примерно в два раза меньше зарплаты Джо Байдена. Такие данные раскрыл Белый дом, направив в четверг в Конгресс США ежегодный отчет на 12 страницах о жаловании своих сотрудников.

Псаки входит в число самых высокооплачиваемых 22 помощников и советников Байдена с годовым окладом $180 тыс. Среди них - помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн и его заместитель Джен О'Мэлли Диллон, глава Совета по внутренней политике Белого дома Сюзан Райс, старшие советники Майк Донилон, Стив Риччети, Седрик Ричмонд, Энтони Бернал и Дана Римус. Больше их получает только советник по вопросам иммиграции Молли Грум - $185 656. Оклад президента США установлен законом в размере $400 тыс. в год.

Практически все нынешние старшие советники Байдена активно помогали ему взять верх над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом в 2020 году. Так, Донилон занимал пост главного политического стратега в предвыборном штабе, а Ричмонд был сопредседателем предвыборной кампании.

Как отмечается в пояснительной записке к отчету, 60% сотрудников Белого дома - женщины. Их средняя зарплата - $93 752, в то время как у коллег-мужчин - $94 639. "В соответствии с обязательствами, взятыми на себя президентом [Байденом], добиваться гендерного равенства при назначении на должности и равной оплаты труда, Белый дом предпринял существенные меры, нацеленные на претворение в жизнь наивысших стандартов экономической и социальной справедливости для всех", - говорится в записке. 14 из самых высокооплачиваемых сотрудников - женщины.

Самый маленький оклад в Белом доме - $36 тыс. в год. В основном сотрудники низшего звена получают $48 тыс. У стенографиста Ольги Кастро - $58 782.

Комментируя этот отчет, газета "Хилл" пишет, что в Белом доме при Трампе женщины получали в среднем на $21 тыс. меньше мужчин.