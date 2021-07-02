Индия выразила протест Пакистану в связи с провокацией против ее посольства в Исламабаде

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Индии направило решительный протест Пакистану в связи с провокационным облетом территории ее посольства в Исламабаде неизвестным беспилотником.

Как сообщает в пятницу газета The Times Of India, инцидент произошел на этой неделе вскоре после того, как в воскресенье два беспилотника с грузом взрывчатки нанесли удар по военному объекту индийских ВВС в северной союзной территории Джамму и Кашмир. В результате этого инцидента ранения получили двое военнослужащих, сооружениям на авиабазе был причинен незначительный ущерб. Индийские силы безопасности не исключают, что дроны были запущены боевиками базирующейся в Пакистане экстремистской группировки "Лашкар-э-тайба" (запрещена в РФ).

30 июня премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил в Национальном собрании (нижней палате парламента), что Исламабад не восстановит дипломатические отношения с Индией до тех пор, пока Нью-Дели не вернет статус штата Джамму и Кашмиру. "Дипломатические отношения с Индией не будут восстановлены до тех пор, пока она не откажется от незаконных шагов, предпринятых 5 августа 2019 года, когда Джамму и Кашмир был лишен статуса штата", - заявил пакистанский премьер-министр.

Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля.

5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил дипломатические отношения с Индией и выслал ее посла.