В ПАСЕ заявили, что визит содокладчиков организации в РФ дал импульс политическому диалогу

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Визит представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Москву, совершенный в конце июня, дал новый импульс политическому диалогу с Россией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте организации.

"Содокладчики ПАСЕ по мониторингу исполнения Россией обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы, Аксель Шефер (Германия) и Риа Оомен-Рейтен (Нидерланды) совершили ознакомительный визит в Москву 28-30 июня в рамках подготовки доклада, который должен быть представлен в ассамблее в 2022 году", - отмечается в сообщении. В нем подчеркивается, что представители ПАСЕ "встретились с заместителями председателей Госдумы и Совета Федерации, представителями парламентских фракций в Госдуме, членами российской делегации в ПАСЕ, а также с представителями МИД и Минюста, председателем ЦИК и уполномоченным по правам человека". Они также провели встречи с представителями неправительственных организаций и послами Германии и Нидерландов.

"В ходе встреч они подняли ряд вопросов, которые вытекают из обязательств, взятых Российской Федерацией при вступлении в Совет Европы", - отмечается в коммюнике на сайте ассамблеи. "Визит, проведенный в соответствии с планами, несмотря на ухудшение санитарных условий, дал новый импульс политическому диалогу. Он будет продолжен в рамках мониторингового процесса в ближайшие месяцы", - подчеркнули в ПАСЕ. В ассамблее отметили, что до предоставления доклада предполагается еще один визит ее представителей.