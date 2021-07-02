Нового президента Перу объявят не позднее 15 июля

БОГОТА, 2 июля. /ТАСС/. Национальная избирательная коллегия (НИК) Перу считает, что имя избранного президента страны будет официально объявлено не позднее 15 июля. Об этом сообщило в четверг агентство Télam со ссылкой на заявления пресс-секретаря НИК Луиса Санчеса.

"Не думаю, что [завершение необходимых формальностей] затянется позднее 15 июля", - сказал пресс-секретарь. Он напомнил, что НИК "все еще занимается двумя процедурами". Одна из них - завершение рассмотрения апелляций, представленных двумя партиями, кандидаты от которых принимали участие во втором туре выборов, состоявшихся 6 июня.

Ранее пленарное заседание НИК признало необоснованными поданные партией правого кандидата Кейко Фухимори "Народная сила" апелляции о предполагаемой фальсификации результатов второго тура. Это третье подобное решение инстанции: на прошлой неделе были отклонены 10 апелляционных обращений, еще 10 были отвергнуты в понедельник.

По итогам подсчета 100% голосов победу во втором туре выборов президента Перу одержал Педро Кастильо, представляющий леворадикальную партию "Свободное Перу". Он получил поддержку 50,12% избирателей. Его соперница Фухимори набрала 49,87% голосов.

С момента начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори. Кастильо не признавал поражения и призывал сторонников сохранять спокойствие, предлагая дождаться завершения обработки бюллетеней в сельской местности. После подведения итогов выборов Фухимори объявила, что не признает своего поражения. Она рассчитывала, что окончательный результат волеизъявления будет пересмотрен в ее пользу после рассмотрения апелляций.

Избранный президент Перу вступит в должность 28 июля. Срок его полномочий составляет пять лет.