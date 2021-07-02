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Берлин не прокомментировал заявления Лукашенко о ФРГ и антитеррористической операции

Президент Белоруссии заявил, что по итогам работы контрразведки у Минска появилось несколько вопросов к руководству Германии

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. МИД Германии оставил без комментариев заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск повел антитеррористическую операцию и теперь имеет вопросы к Берлину.

"Эти высказывания Лукашенко мы не комментируем", - заявила в пятницу на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе. "Присоединяюсь к этим словам [представителя МИД]", - добавила со своей стороны заместитель представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

Лукашенко ранее заявил, что по итогам работы контрразведки у Минска появился ряд вопросов к руководству Германии. "После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", - утверждал Лукашенко.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияГермания
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