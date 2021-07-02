Украинская оппозиция намерена оспорить закон о коренных народах в Конституционном суде

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Принятый Верховной радой закон о коренных народах Украины нарушает права граждан, оппозиция будет оспаривать его в Конституционном суде. Об этом сообщил журналистам в пятницу сопредседатель парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко.

"В прикладном плане это абсолютно пустой закон, но при этом он сеет раскол в обществе. Русские, венгры, румыны и другие национальности, которые родились и живут на Украине, получили моральную пощечину. Им как бы намекают, что они бесправные национальные меньшинства. Естественно, мы обратимся в Конституционный суд, поскольку данный закон нарушает права граждан. Фракция ОПЗЖ будет добиваться его отмены", - подчеркнул Бойко.

По его словам, подобные вещи уничтожают международный имидж Украины. "Нынешняя власть дискредитирует себя такими бездумными шагами. Подобные законы уже стали ее визитной карточкой", - отметил политик.

Бойко призвал Верховную раду заняться рассмотрением вопросов, которые действительно волнуют людей. "Почему вносят политический мусор, но при этом в повестке дня парламента нет законов о снижении коммунальных тарифов, законов, которые необходимы для выполнения минских соглашений, законодательных инициатив по поддержке медицины и борьбе с бедностью? Мы призываем Верховную раду прекратить заниматься вредительством и перейти к рассмотрению законов, которые реально направлены на улучшение жизни людей", - резюмировал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

На внеочередном заседании Верховная рада в четверг приняла закон о коренных народах Украины. Согласно тексту, коренной народ Украины - это автохтонная (коренная по происхождению) этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. По этому определению коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки. Такая формулировка подразумевает, что русские на Украине коренным народом считаться не могут.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что документ о коренных народах не соответствует нормам международного гуманитарного права. Он отметил, что называть русских некоренным народом Украины не просто некорректно, а смешно и глупо, такая позиция абсолютно не соответствует истории, а идея Киева объявить русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу. Последствия принятия законопроекта, по его мнению, можно будет сравнить с оружием массового поражения.