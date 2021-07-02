Премьер-министр Финляндии поддержала идею перезапуска диалога с Россией

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Хельсинки поддерживает идею Парижа и Берлина о возобновлении диалога с Москвой. Об этом заявила в пятницу в интервью французской газете Le Monde премьер-министр Финляндии Санна Марин.

"Финляндия поддерживает эту идею. Отказ от диалога с Россией не дал результатов", - сказала она. "Мы должны быть очень точными и твердыми в отношениях с Россией, но нам также необходим диалог, если мы хотим влиять на ее позицию", - считает премьер. Она добавила, что при этом "необходимо соблюдать принципы политики ЕС и оставаться едиными в этих вопросах".

Одновременно политик выразила убеждение, что "Европа должна участвовать в переговорах по контролю над вооружениями". "Она не должна оставаться в стороне и ждать, пока другие обсудят эти вопросы". "Европа должна играть более активную роль, когда речь идет о крупных международных проблемах", - считает финский премьер.

Лидеры 27 стран ЕС в ходе затянувшейся до глубокой ночи 25 июня дискуссии по России не смогли согласовать предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении встречи на высшем уровне между РФ и ЕС. Взамен, согласно итоговому заявлению саммита, главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможности для диалога с Россией по отдельным темам, представляющим интерес для ЕС, а также проработать варианты введения новых санкций против РФ, включая экономические, для противодействия возможной будущей деятельности России, которую они расценят как вредоносную.