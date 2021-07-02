AFP: французские военные нейтрализовали нескольких главарей ИГ в Сахели

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Французские военнослужащие нейтрализовали нескольких главарей террористической группировки "Исламское государство в Большой Сахаре" (ISGS) в ходе операции "Бархан" в африканской Сахели. Об этом в пятницу сообщило агентство AFP со ссылкой на министра обороны Франции Флоранс Парли.

Речь, в частности, идет об Абдельхакиме ас-Сахрауи, который, по словам министра, являлся "заметным лицом ISGS, известным очень строгим следованием законам шариата".

"У нас есть подтверждение, что он умер в мае при все еще не выясненных обстоятельствах", - приводит агентство слова Парли.

Кроме того, в июне были захвачены два главаря ISGS: Сиди Ахмед Ульд Мохаммед, известный под псевдонимом Катаб аль-Мауритани, и Дади Ульд Чуаиб (псевдоним - Абу Дардар). Также были ликвидированы еще шесть боевиков, имена которых не уточняются.

Созданная весной 2015 года группировка "Исламское государство в Большой Сахаре" является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). Она возникла в результате раскола радикальной исламистской группировки "Аль-Мурабитун", действовавшей в Западной Африке.

В августе 2014 года Франция начала военную операцию "Бархан" с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала продолжением операции "Сервал", которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали. По данным Министерства вооруженных сил Франции, в нынешней кампании задействованы в общей сложности более 5 тыс. человек.