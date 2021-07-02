СМИ: на рынке в Сомали произошел взрыв

ПРЕТОРИЯ, 2 июля. /ТАСС/. По крайней мере один человек погиб в пятницу при взрыве на рынке в городе Аудинле на юге Сомали. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

"Взрыв прогремел на рынке, погиб один человек, еще трое получили ранения", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

В свою очередь сомалийский новостной портал Garowe передал, что в пятницу боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб" вошли в населенный пункт Афкагаг в штате Галмудуг в центральной части Сомали вблизи границы с Эфиопией. По его данным, правительственные силы оставили свои позиции незадолго до прихода террористов.