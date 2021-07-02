Берлин заявил о готовности заключить договор о кооперации с Лондоном

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Германия готова заключить после выхода Соединенного Королевства из ЕС двусторонний договор о дружбе и кооперации с Великобританией, который бы включал в себя весь спектр вопросов взаимного сотрудничества, стороны также договорились о проведении регулярных межправительственных консультаций. Об этом заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Борис предложил, чтобы мы их [отношения] углубили на договорной основе. Мы с германской стороны готовы к заключению договора о дружбе или договора о кооперации", - сказала она, отметив, что в таком случае Берлин и Лондон могли бы вместе работать "над целым спектром" вопросов двустороннего сотрудничества.

"После выхода Великобритании из ЕС это хорошая возможность для открытия новой главы в германо-британских отношениях и найти практические форматы для наших тесных контактов", - считает Меркель. "Я хотела бы, чтобы мы очень тесно сотрудничали в экономической сфере, в энергетической, конечно, в культурной областях", - сказала она.

"Разумеется, мы сотрудничаем на основе наших общих ценностей по очень многим международным проблемам. Германия будет поддерживать Великобританию при проведении климатической конференции", - отметила канцлер. Меркель также напомнила об "интенсивных и плодотворных переговорах" на саммите лидеров стран Группы семи, во время которых обсуждались отношения с Россией, Китаем, международные конфликты. "Все это будет в нашей повестке дня. И чем лучше по этим темам мы будем сотрудничать, тем будем успешнее", - полагает Меркель. Канцлер также сообщила, что на встрече с Джонсоном обсуждалась борьба с пандемией.

Глава правительства ФРГ пожелала успеха сборной Англии по футболу, отметив, что в Германии "были немного опечалены" поражением команды Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы против англичан.