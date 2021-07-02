Блок экс-президента Армении Саргсяна оспорил в КС итоги прошедших выборов в парламент

ЕРЕВАН, 2 июля. /ТАСС/. Блок третьего президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна "Честь имею" в пятницу направил в Конституционный суд иск с требованием признать недействительными результаты внеочередных парламентских выборов, которые прошли 20 июня. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель блока Сос Акопян

"Мы направили иск в Конституционный суд с требованием признать недействительным решение КС о результатах внеочередных парламентских выборов", - сказал он.

Ранее аналогичный иск подали блок второго президента республики Роберта Кочаряна "Армения", который по итогам выборов занял второе место, а также партии "Армянская родина" и "Пробуждение", не прошедшие в парламент.

По данным ЦИК Армении, на внеочередных выборах победила партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" (53,91% голосов), второе место занял блок "Армения" (21,9% голосов), в парламент также вошел блок "Честь имею", который набрал 5,22%. Остальные партии и блоки не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Это значит, что в новом парламенте "Гражданский договор" получит 71 мандат, "Армения" - 29, блок "Честь имею" - семь.

Варианты решения КС и формирование правительства

После получения обращений у Конституционного суда будет 15 дней на принятие окончательного решения. Эксперты отмечают, что КС может оставить в силе результаты парламентских выборов, назначить второй тур голосования, в котором будут участвовать только те две партии или блока, которые набрали наибольшее число голосов, а также признать результаты недействительными, что приведет к назначению новых выборов, или определить новый порядок распределения мандатов.

Если суд отклонит обращения оппозиционных блоков, во второй понедельник после этого решения новый парламент должен собраться на первое заседание, на котором депутаты изберут спикера и трех вице-спикеров. После этого президент республики обязан назначить премьер-министра, представленного правящим большинством. Этот указ президента носит формальный характер, так как глава государства не вправе обращаться в КС по данному вопросу.

После опубликования указа новый председатель правительства в пятидневный срок представляет президенту кандидатуры своих вице-премьеров и министров. Президент Армении должен подписать указы об их назначении в трехдневный срок после представления премьера. В этом случает у президента все же есть возможность обратиться в КС, если он не согласен с предложенными кандидатурами, и тогда процесс формирования нового кабинета может перейти на август.