Черногория ослабила ограничения на фоне улучшения эпидемиологической ситуации

БЕЛГРАД, 2 июля. /ТАСС/. На территории Черногории в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 3 июля будут ослаблены действующие в республике ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Черногории.

"Все граждане Черногории, которые были вакцинированы российским препаратом "Спутник V" или китайской вакциной Sinopharm, получат возможность пройти бесплатный ПЦР-тест, необходимый для въезда в ряд государств", - говорится в сообщении.

Совет балканской республики по борьбе с коронавирусом принял решение о целесообразности смягчения действующих на территории республики ограничительных мер на период с 3 по 16 июля. Сообщается, что в целях популяризации кампании вакцинации среди старшего поколения, все пенсионеры, привившиеся в июле получат туристический ваучер на сумму €50. Начиная с субботы допустимое количество болельщиков на спортивных мероприятиях будет увеличено до 30% от общей вместимости объекта вместо нынешних 10%. Вместе с тем в ведомстве уточняют, что "в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране, меры могут быть ужесточены в соответствии с текущей ситуацией".

Ранее правительство Черногории запросило срочную помощь от НАТО и Евросоюза в связи с тяжелым положением системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса. В стране с населением 600 тыс. было зафиксировано свыше 100,2 тыс. случаев заражения, 1 613 человек умерли вследствие осложнений после заражения COVID-19, что является одним из худших показателей в относительном выражении в Европе.