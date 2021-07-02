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Пандемия COVID-19

Черногория ослабила ограничения на фоне улучшения эпидемиологической ситуации

Правительство страны ранее запросило срочную помощь от НАТО и Евросоюза в связи с тяжелым положением системы здравоохранения

БЕЛГРАД, 2 июля. /ТАСС/. На территории Черногории в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 3 июля будут ослаблены действующие в республике ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Черногории.

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"Все граждане Черногории, которые были вакцинированы российским препаратом "Спутник V" или китайской вакциной Sinopharm, получат возможность пройти бесплатный ПЦР-тест, необходимый для въезда в ряд государств", - говорится в сообщении.

Совет балканской республики по борьбе с коронавирусом принял решение о целесообразности смягчения действующих на территории республики ограничительных мер на период с 3 по 16 июля. Сообщается, что в целях популяризации кампании вакцинации среди старшего поколения, все пенсионеры, привившиеся в июле получат туристический ваучер на сумму €50. Начиная с субботы допустимое количество болельщиков на спортивных мероприятиях будет увеличено до 30% от общей вместимости объекта вместо нынешних 10%. Вместе с тем в ведомстве уточняют, что "в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране, меры могут быть ужесточены в соответствии с текущей ситуацией".

Ранее правительство Черногории запросило срочную помощь от НАТО и Евросоюза в связи с тяжелым положением системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса. В стране с населением 600 тыс. было зафиксировано свыше 100,2 тыс. случаев заражения, 1 613 человек умерли вследствие осложнений после заражения COVID-19, что является одним из худших показателей в относительном выражении в Европе.

Теги
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