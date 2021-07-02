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Лукашенко заявил о террористических ячейках, к которым причастны США, Украина и страны ЕС

Отряды создаются с целью насильственной смены власти в Белоруссии, подчеркнул президент страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Валерий Шарифулин/ТАСС
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Спящие террористические ячейки, к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва, выявлены в Белоруссии. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу на торжественном собрании в честь Дня независимости, передает БелТА.

"Сегодня вскрыты созданные спящие террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", - сказал Лукашенко.

Президент добавил, что сегодня в стране завершили масштабную антитеррористическую операцию. "Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов", - отметил он.

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БелоруссияУкраинаГерманияЛитваПольша
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