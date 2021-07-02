Лукашенко заявил о террористических ячейках, к которым причастны США, Украина и страны ЕС

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Спящие террористические ячейки, к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва, выявлены в Белоруссии. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу на торжественном собрании в честь Дня независимости, передает БелТА.

"Сегодня вскрыты созданные спящие террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", - сказал Лукашенко.

Президент добавил, что сегодня в стране завершили масштабную антитеррористическую операцию. "Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов", - отметил он.

По словам Лукашенко, был создан Telegram-канал "Отряды самообороны Беларуси", в нем числились 2,5 тыс. подписчиков. "Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата - гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа - гражданка Российской Федерации Трубникова", - рассказал Лукашенко.

Он добавил, что буквально недавно эти силы пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. "Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, Н. Матвеева. Перехвачена группой "Альфа", арестована и дает показания. Какая цель - поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и свергнем этот режим. Это было 8 июня - ее задержание. Покушение не удалось", - сказал президент Белоруссии.