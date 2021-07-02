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Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

Президент Белоруссии сообщил, что из этой страны в республику поступает большое количество оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Максим Гучек/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Максим Гучек/БелТА/ТАСС

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за поступающего из этой страны большого количества оружия.

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"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

По словам президента Белоруссии, в стране выявили спящие террористические ячейки, к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраина
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