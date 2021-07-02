Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за поступающего из этой страны большого количества оружия.
"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
По словам президента Белоруссии, в стране выявили спящие террористические ячейки, к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва.