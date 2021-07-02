Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

МИД Греции заявил, что РФ внесла решающий вклад в успех греческой борьбы за независимость

Афины рассчитывают на поддержку Москвы по разным вопросам, в частности, по вопросу превращения турецкими властями бывшего христианского храма Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, отметил первый заместитель министра иностранных дел Мильтиадис Варвициотис

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