{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лукашенко сообщил о перехвате на границе с Литвой беспилотника со взрывчаткой

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в пятницу о перехвате неделю назад на границе с Литвой беспилотника, к которому была прицеплена канистра со взрывчаткой.

По сообщению агентства БелТА, которое ссылается на слова главы государства, к беспилотнику "была прицеплена канистра со взрывчаткой, ее удалось обезвредить". Президент заверил, что в ближайшее время будет обнародован и этот эпизод. "Я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черты, мы им простить не можем", - подчеркнул президент во время торжественного собрания по случаю Дня независимости.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
Джонсон и Меркель обсудили тему России и вывод войск из Афганистана в ходе личной встречи
Премьер-министр Великобритании и канцлер ФРГ также обсудили борьбу с изменением климата, сокращение выбросов парниковых газов, противостояние пандемии с помощью вакцинации населения
Читать полностью