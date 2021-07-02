Лукашенко сообщил о перехвате на границе с Литвой беспилотника со взрывчаткой

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в пятницу о перехвате неделю назад на границе с Литвой беспилотника, к которому была прицеплена канистра со взрывчаткой.

По сообщению агентства БелТА, которое ссылается на слова главы государства, к беспилотнику "была прицеплена канистра со взрывчаткой, ее удалось обезвредить". Президент заверил, что в ближайшее время будет обнародован и этот эпизод. "Я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черты, мы им простить не можем", - подчеркнул президент во время торжественного собрания по случаю Дня независимости.