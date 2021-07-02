Президент Eurochambres назвал отказ ЕС от саммита с Россией бесславным провалом Европы

ВЕНА, 2 июля. /ТАСС/. Неспособность Европейского союза согласовать предложение Германии и Франции о проведении встречи с Россией на высшем уровне стала очередным бесславным провалом Европы. С таким заявлением выступил сопредседатель российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог", президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат (Eurochambres), почетный президент Палаты экономики Австрии Кристоф Ляйтль в статье в австрийском онлайн-журнале Top Leader.

"Европа сейчас, к сожалению, делает довольно многое неправильно. В Европейском совете Франция и Германия, [Эмманюэль] Макрон и [Ангела] Меркель, выступают за диалог с российским президентом Владимиром Путиным. Однако решение [о проведении встречи] не сложилось, потому что некоторые страны этому воспротивились. Воспротивились по совершенно понятным с исторической точки зрения причинам. Но тот, кто в европейском экипаже смотрит только в историческое зеркало заднего вида, никогда не сможет взглянуть вперед сквозь лобовое стекло в будущее", - отметил Ляйтль.

"Европа, которая охотно демонстрирует себя открытой миру и способной к мировому партнерству, которая стремится к способности вести мировую политику, вновь бесславно провалилась. Это вредит всем причастным, особенно экономике, предприятиям и людям. Такое поведение усугубляет проблемы вместо того, чтобы их решать. Нельзя быть согласным со всем, что сейчас происходит в российской политике. Но отказ от диалога из-за этого - это абсолютно не решение", - подчеркнул Ляйтль.

По его словам, в рамках "Сочинского диалога" между Россией и Австрией он старается поддерживать основу доверия между двумя странами в области экономики, науки, культуры и спорта. "Австрия при этом несет особую ответственность и должна продвигать в Европе соответствующие инициативы. Инициативы, которые приведут к конкретным решениям, а не отказу [от диалога]", - подчеркнул он.

Россия и Европа могут дополнять друг друга

Как указал Ляйтль, Россия и Европа могли бы дополнять друг друга за счет ноу-хау с одной стороны и сырьевых ресурсов с другой, талантливых молодых людей и выдающихся ученых. Стороны могли бы вместе работать над решением больших проблем этого мира, и Россия могла бы быть чем-то большим, чем просто географическим соседом, а именно союзником во все более суровой и беспощадной глобальной конкурентной гонке, уверен эксперт.

В этой связи он указал, что идейной отправной точкой для этого могла бы стать трансконтинентальная зона свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. Тогда удалось бы сократить количество имеющихся политических проблем и в один прекрасный день вовсе избавиться от них, пояснил Ляйтль.

Президент Eurochambres также заявил о необходимости благоразумия и рассудительности. Он призвал никогда не забывать, что каждый топ-лидер несет и топ-ответственность, которая состоит в том, чтобы держать в поле зрения возможности и говорить о них.

Лидеры 27 стран ЕС в ходе затянувшейся до глубокой ночи 25 июня дискуссии, посвященной России, не смогли согласовать предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении встречи на высшем уровне между РФ и ЕС. Взамен, согласно итоговому заявлению саммита, главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможности для диалога с Россией по отдельным темам, представляющим интерес для ЕС, а также проработать варианты введения новых санкций против РФ, включая экономические, для противодействия возможной будущей деятельности России, которую они расценят как вредоносную.