ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. США рассчитывают, что вывод американских войск из Афганистана завершится к концу августа. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы ожидаем на данный момент, что это [вывод из Афганистана] будет завершено к концу августа. Президент США Джо Байден решил вывести американских военнослужащих из Афганистана и завершить войну там после 20 лет", - сказала она.

"Были сообщения об [уходе с авиабазы] в Баграме, <...> будет заявление главы Пентагона сегодня. Но что касается сроков, то мы предполагаем завершить вывод к концу августа", - добавила пресс-секретарь.

Ей был задан вопрос, соответствуют ли действительности публикации о том, что США намерены временно разместить сотрудничавших с ними афганцев в странах Центральной Азии. "Были некоторые сообщения о разговорах, я не могу подтвердить какие-либо разговоры, но могу сказать, что мы определили группу претендентов на визу, которые работали переводчиками и в других сферах, они будут перемещены в места за пределами Афганистана, - ответила Псаки. - Есть различные варианты. Это произойдет до завершения вывода войск в конце августа".