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Киев назвал абсурдными заявление Лукашенко о поставках оружия из Украины

Спикер украинского МИД Олег Николенко добавил, что украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Белоруссии

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Спикер украинского МИД Олег Николенко назвал абсурдными обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего о поставках оружия из Украины.

"Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей", - отметил он в комментарии изданию УНН.

По словам Николенко, Украина категорически отвергает обвинения Лукашенко о поставках оружия. "Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии и не собирается этого делать в будущем", - заявил представитель МИД и добавил, что в Киеве "ожидают такой же позиции Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности".

Николенко сообщил также, что украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Белоруссии. "Закрытие границы с Белоруссией пока не подтверждаем. От такого шага пострадает, прежде всего, белорусский народ", - отметил он. Дипломат подчеркнул, что политика Украины "направлена на поддержку законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойную жизнь в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за поступающего из этой страны большого количества оружия.

Проблема с контрабандой оружия

Лукашенко еще в 2018 году говорил о необходимости укрепления границы с Украиной, чтобы пресечь контрабанду оружия. В частности, 24 сентября он сказал: "Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие". Президент при этом привел пример, что белорусские правоохранители "задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее".

В том же году генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признал, что, по данным МВД, на территории страны может находиться "более 3 млн [единиц] нелегального нарезного оружия". А главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в октябре 2018 года сообщал, что сотрудникам правоохранительных органов с 2014 года, когда Киев начал в Донбассе силовую операцию, удалось изъять из оборота только 8,6 тыс. единиц незарегистрированного оружия, в том числе гранатометы, гранаты, мины, самодельные взрывные устройства и взрывчатку. Военный прокурор при этом выразил убеждение, что "если не каждый второй, то каждый третий" участник силовой операции незаконно вывез из зоны конфликта оружие.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраина
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