Макрон заявил, что Франция заинтересована в более доверительных отношениях ЕС с Россией

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Франция заинтересована в установлении более доверительных отношений между Евросоюзом и Россией. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике Елисейского дворца по итогам переговоров президента республики Эмманюэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным.

Согласно сообщению администрации французского президента, в ходе беседы лидеры "отметили необходимость продолжения структурированного диалога по стратегической стабильности на Европейском континенте". "Президент республики напомнил о желании Франции установить более доверительные отношения между Европейским союзом и Россией", - подчеркнули в Елисейском дворце.

Макрон считает "нормандский формат" необходимым для продолжения усилий по прекращению конфликта на востоке Украины, заявили в Елисейском дворце.

Как отметили в администрации французского лидера, в ходе беседы он напомнил, что "нормандский формат", участниками которого являются Франция, Германия, Россия и Украина, важен для продолжения "усилий по прекращению конфликта и поиска долговременного решения".

Кроме того, сообщили в Елисейском дворце, французский президент обсудил с российским коллегой ситуацию в Ливии. Макрон призвал все заинтересованные стороны "соблюдать заключенные соглашения, которые должны привести к быстрому выводу ополченцев иностранных войск".

Ранее Макрон во время июньского саммита ЕС в Брюсселе выразил мнение, что Евросоюз не может дальше мириться с отсутствием регулярного диалога с Россией, который должен быть требовательным и масштабным.