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Кризис на Украине

ЛНР предложила провести встречу "нормандской четверки" с участием республик Донбасса и США

Предложения с просьбой инициировать проведение переговоров переданы заместителю руководителя администрации президента РФ Дмитрию Козаку и главе российского МИД Сергею Лаврову, отметил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник

ЛУГАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) предложили провести встречу в нормандском формате (Германия, Россия, Франция, Украина) на уровне политдиректоров с участием представителей республик Донбасса, а также США. Об этом в понедельник заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник.

По его словам, соответствующие официальные предложения с просьбой инициировать проведение встречи были переданы заместителю руководителя администрации президента РФ Дмитрию Козаку и главе российского МИД Сергею Лаврову.

"Конструктивного и действенного диалога как в нормандском, так и в минском форматах, сегодня в действительности нет. Все переговорные процессы сознательно блокированы Украиной на процедурных вопросах, Киев сводит переговоры к ничего не значащей имитации процесса. Точкой перезапуска полноценного диалога могла бы стать совместная встреча советников нормандского формата, представителей США и представителей ЛДНР", - написал он в своем телеграм-канале.

Мирошник добавил, что проведение такого заседания было бы "вполне адекватной инвестицией в урегулирование конфликта, длящегося семь лет".

"Конструктивной основой встречи должна быть приверженность всех ее потенциальных участников Минским соглашениям и понимание их безальтернативности на данный момент. Грубые попытки блокировать возможность донесения до мировой общественности точки зрения второй стороны конфликта контрпродуктивны, и к результатам не приводят годами. А между тем продолжается кровопролитие и деградация густонаселенных территорий", - написал Мирошник.

Нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда, на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии, лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже. В последние месяцы переговоры проходят, главным образом, на уровне политических советников и министерств иностранных дел стран - участниц формата.

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УкраинаСШАГерманияРоссияФранцияКризис на Украине
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