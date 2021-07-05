Председатель Евросовета осудил миграционное давление Белоруссии на Литву

ВИЛЬНЮС, 5 июля. /ТАСС/. Евросоюз порицает давление, которое оказывают на Литву власти Белоруссии, потворствуя нелегальной миграции в балтийскую республику из стран Азии через белорусскую территорию. Об этом заявил на пресс-конференции находящийся в Вильнюсе с визитом председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Евросоюз во всеуслышание и единым голосом осуждает политическое давление, для которого [Белоруссией] используются мигранты", - утверждал он.

Председатель Евросовета заверил Вильнюс в поддержке Брюсселя. "Хочу выразить вам солидарность ЕС. Мы обсудим варианты помощи Литве по линии агентства ЕС по контролю внешних границ Frontex и другие возможности", - отметил Мишель.

Он затронул также вопрос возвращения нелегальных мигрантов в страну их проживания. "На следующей неделе в формате видеоконференции я встречусь с президентом Ирака, чтобы обсудить вопрос возвращения мигрантов", - сказал председатель ЕС.

С начала года в Литве задержаны 1 232 нелегальных мигранта в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 15 раз больше, чем за весь 2020 год. В субботу при задержании группы агрессивно настроенных нелегалов пограничникам пришлось применить спецсредства. Был использован слезоточивый газ, произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух. Сопротивлявшихся мигрантов уложили на землю и надели наручники.

На Литву приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самым протяженным из рубежей Литвы со всеми соседними странами. Выступая в конце мая в парламенте Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко заявил, что соседняя с Литвой страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.