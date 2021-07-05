ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Франция приветствует освобождение Азербайджаном 15 армянских пленных в обмен на предоставление карт минных полей. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении французского МИД.

"Франция приветствует освобождение Азербайджаном 15 задержанных армянских граждан, а также предоставление Арменией карт минных полей в Физулинском и Зангиланском районах", - отметили в ведомстве.

По мнению Франции, являющейся сопредседателем Минской группы ОБСЕ, "этот обмен, как и предыдущий, состоявшийся 11 июня, стал важным шагом в снижении напряженности и восстановлении доверия между сторонами". "Франция призывает к выполнению обязательств, взятых сторонами 9 ноября 2020 года, включая восстановление содержательного диалога и освобождение всех удерживаемых армянских пленных", - подчеркнули в министерстве.

"Вместе со своими партнерами по Минской группе Франция призывает к продолжению этой позитивной динамики и подтверждает свою готовность содействовать долговременному миру на Кавказе", - указали во внешнеполитическом ведомстве.

В субботу МИД Азербайджана сообщил, что передал Армении 15 граждан в обмен на карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах, прилегающих к Нагорному Карабаху. Предыдущая группа армянских военнопленных вернулась на родину 12 июня. В тот же день МИД Азербайджана сообщил о возвращении в Армению 15 военных в обмен на карты 97 тыс. противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Агдамском районе. Как уточнило ведомство, обмен состоялся на азербайджано-грузинской границе в присутствии представителей Грузии.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, в том числе Физулинский и Зангиланский. Разминирование затронутых конфликтом территорий остается одним из основных послевоенных вопросов между Баку и Ереваном.