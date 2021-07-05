Науседа: диалог о мигрантах осложнен из-за непризнания законности власти Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 5 июля. /ТАСС/. Контакты с Минском по вопросу нелегальной миграции в балтийскую республику из стран Азии через белорусскую территорию вряд ли возможны, так как Вильнюс не признает законность власти Белоруссии. Об этом в понедельник на пресс-конференции с находящимся в Литве с визитом председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа.

"Очень трудно сотрудничать с режимом, законность которого мы не признаем и который не случайно или по ошибке пропускает мигрантов через границу", - заявил он. Затем президент конкретизировал позицию своей страны по мигрантам. "Это является сознательным политическим инструментом, инструментом политических манипуляций", - утверждал Науседа.

Он усматривает связь между санкциями против Белоруссии, объявленными ЕС, и потворством нелегальной миграции. "Нетрудно понять, что есть непосредственная связь между санкциями и действиями [президента Белоруссии Александра] Лукашенко у наших границ", - сказал президент Литвы.

С начала года в Литве задержаны 1 232 нелегальных мигранта в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 15 раз больше, чем за весь 2020 год. В субботу при задержании группы агрессивно настроенных нелегалов пограничникам пришлось применить спецсредства. Был использован слезоточивый газ, произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух. Сопротивлявшихся мигрантов уложили на землю и надели наручники.

На Литву приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самым протяженным из рубежей Литвы со всеми соседними странами. Выступая в конце мая в парламенте Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко заявил, что соседняя с Литвой страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.