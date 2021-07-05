В ДНР сообщили, что один военнослужащий ВСУ погиб и четверо ранены при подрыве на мине

ДОНЕЦК, 5 июля. /ТАСС/. Автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвался на минах у линии соприкосновения с Донецкой народной республикой (ДНР), в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения. Об этом в понедельник сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

"Нашей разведкой получены данные о гибели и ранении пяти боевиков 93-й механизированной бригады", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

Уточняется, что группа украинских офицеров после проведения проверочных мероприятий, в 16:40, на автомобиле УАЗ возвращалась с опорного пункта 2-го батальона в штаб бригады. В ходе движения водитель не справился с управлением и заехал на обочину, где подорвался на минном заграждении. В результате один офицер погиб, а четверо получили ранения различной степени тяжести.

В этой связи украинская сторона запросила срочную медицинскую помощь и режим тишины, Народная милиция ДНР со своей стороны гарантировала его обеспечение. "Украинской стороной в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) был запрошен режим тишины для эвакуации тел погибших и раненных, который был гарантирован со стороны Народной милиции", - сообщили в оборонном ведомстве.

21 июня в результате минометного обстрела на западе Донецка погибли трое военнослужащих ДНР, еще один получил ранения. Для их эвакуации ДНР получила от Украины устные гарантии безопасности, и на место был направлен санитарный автомобиль. Однако, несмотря на объявление режима тишины, киевские силовики обстреляли санитарный автомобиль, в результате чего один человек погиб, еще четверо получили ранения.