ВВС США провели второе летное испытание системы Skyborg

ТАСС, 5 июля. ВВС США провели 24 июня второе летное испытание оператора-робота (автопилота) Skyborg, в ходе которого он "пилотировал" (управлял в автономном режиме) беспилотным летательным аппаратом (БЛА) MQ-20 "Эвенджер" компании "Дженерал Атомикс Аэронотикл Системз" (GA-ASI). Об этом сообщает еженедельник Defense News.

В ходе первого испытательного полета, которое прошло примерно два месяца назад, центральный блок управления (autonomy core system, ACS) Skyborg, находился на борту БЛА UTAP-22 "Мако" компании "Кратос". Эти два испытания доказали, что Skyborg может применяться для пилотирования в автономном режиме нескольких типов беспилотных летательных аппаратов.

"Полет ACS Skyborg на платформах двух разных производителей демонстрирует универсальность правительственного центрального блока управления, открывая будущие возможности коалиционных сил выполнять несколько миссий", - заявил генерал-майор. Хизер Прингл, командир AFRL.

Имея в распоряжении систему Skyborg, ВВС США рассчитывают в конечном итоге развернуть на вооружении беспилотный "надежный ведомый" одноразового применения, который сможет сопровождать пилотируемые тактические самолеты в бою, выполняя миссии, слишком опасные для летчиков истребителей.

Испытательный полет MQ-20 состоялся во время учений "Оранжевый флаг" на военно-воздушной базе Эдвардс (шт.Калифорния), в течение примерно двух часов и 30 минут. После того, как оператор-человек запустил беспилотник "Эвенджер" и поднял его на безопасную высоту, он передал управление аппаратом системе ACS, говорится в сообщении ВВС.

"Система ACS выполняла стандартные в авиации действия и отзывалась на навигационные команды; она реагировала на геозоны, придерживаясь области полетных режимов аппарата и демонстрируя скоординированное маневрирование", -говорится в сообщении.

Личный состав ВВС следил за полетом на близлежащем наземном командно-диспетчерском пункте.

В то время как первоначально программа будет направлена на "демонстрацию модульной системы ACS открытой архитектуры и его возможностей автономно управлять и направлять аппарат и поддерживать связь", в конечном итоге ВВС планируют интегрировать более продвинутый искусственный интеллект и возможности машинного обучения в систему Skyborg.

ВВС проводят испытания ACS Skyborg в кооперации с тремя производителями БЛА, контракты с которыми были заключены в декабре 2020 года. "Компания "Кратос" получила $37,7 млн на эту работу, GA-ASI - $14,3 млн и "Боинг", которая еще не интегрировала ACS на свой беспилотник, - $25,7 млн.

По данным ВВС, "будущие испытания Skyborg будут посвящены исследованию взаимодействия пилотируемой и беспилотной авиатехники с участием самолетов с экипажами и нескольких БЛА, управляемых ACS".

Skyborg является одним из четырех направлений программы "Вэнгард" (Vanguard) ВВС США, в которых AFRL создает опытные образцы и проводит испытания, чтобы попытаться продвинуть вперед передовые технологии.

Прингл занимает должность главного технического директора программы Skyborg, в то время как бригадный генерал Дейл Уайт, уполномоченный ВВС по истребителям и современным самолетам, занимается вопросами закупки.