В Британии заявили, что смогут наносить удары по территории Афганистана после вывода войск

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Великобритания сможет наносить авиаудары по территории Афганистана для борьбы с террористической угрозой после вывода своих войск из страны. Об этом заявил в понедельник в Палате общин замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

"Мы, безусловно, оставляем за собой право противостоять террористическим угрозам Соединенному Королевству, которые могут вновь возникнуть в Афганистане, - сказал Хиппи, отвечая на вопрос одного из парламентариев о том, будет ли Великобритания использовать свой опыт борьбы с террором в Сирии и Ираке, где нет британских боевых частей, для противостояния потенциальным новым угрозам в Афганистане. - Мой коллега совершенно прав, что обратил внимание на модель осуществления миссий извне, которая используется нашими силами на Кипре для поддержки операции Shader. Я знаю, что те, кто готовит планы на случай подобного развития событий в Афганистане, думают как раз в этом направлении".

Операция Shader предусматривает участие ВВС Соединенного Королевства в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). С 2014 года британские истребители нанесли почти 2 тыс. авиаударов по территории Сирии и Ирака, в основном осуществляя вылеты с базы Акротири на Кипре.

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Ранее планировалось, что воинский контингент США, предположительно, покинет Афганистан к 11 сентября. В связи с этим британское правительство было также вынуждено приступить к выводу войск. При этом, как признал министр обороны страны Бен Уоллес, это создает ряд долгосрочных рисков, которым Лондон, по его словам, намерен уделять пристальное внимание.

На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.