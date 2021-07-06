{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: Интерпол санкционировал арест сына экс-президента Мали

Карима Кейту разыскивают в связи с исчезновением в 2016 году журналиста Бирамы Туре, занимавшегося расследованиями в еженедельнике Le Sphinx
© AP Photo/Laurent Cipriani

ТАСС, 6 июля. Интерпол выдал международный ордер на арест Карима Кейты, который является сыном экс-президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта, покинувшего свой пост после военного переворота в 2020 году, сообщает во вторник Agence France-Presse (AFP). Карим Кейта разыскивается в связи с исчезновением журналиста в 2016 году.

По данным источников агентства в правоохранительных органах, ордер был выдан после соответствующего запроса судьи в Бамако, столице Мали. Официальный представитель Интерпола в Мали, который предпочел "сохранить анонимность", подтвердил AFP существование этого запроса.

Расследование связано исчезновением 50-летнего журналиста Бирамы Туре, занимавшегося расследованиями в бамакском еженедельнике Le Sphinx. Его семья и директор издания Адама Драме сообщают, что о его местонахождении нет сведений с 29 января 2016 года.

После военного переворота, в результате которого в августе 2020 года был свергнут его отец, Карим Кейта перебрался в Кот-д`Ивуар.

Теги
Мали
СМИ: в Колумбии в ходе бомбардировки убиты пять повстанцев
Речь идет о членах группировки, которую возглавляет один из лидеров РВСК Иван Маркес
Читать полностью