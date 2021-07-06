В ФРГ задержали политолога по подозрению в связях с китайскими спецслужбами

БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии задержали местного жителя по подозрению в связях со спецслужбами Китая. Об этом сообщила во вторник Генеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ.

Подозреваемый имеет докторскую степень, с 2001 года является сотрудником местного аналитического центра, специализируется на политологии. По версии стороны обвинения, он имеет большой авторитет в научном мире. В 2010 году он собирался выступить с докладом в Шанхае, когда с ним якобы связались спецслужбы Китая.

"В период до ноября 2019 года обвиняемый регулярно передавал информацию китайским спецслужбам в преддверии и по итогам государственных визитов или международных конференций", - говорится в сообщении прокуратуры. Получал он эти данные "от высокопоставленных собеседников", контакт с которыми наладил благодаря работе на аналитический центр. В качестве ответа "он получил гонорар", отмечается в пресс-релизе.

Других подробностей не приводится.