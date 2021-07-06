Лукашенко: Минск будет выполнять обязательства на границе с ЕС, исходя из своих интересов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Белоруссия продолжит выполнять свои обязательства на границе с Евросоюзом ровно настолько, насколько это необходимо и выгодно самой республике. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по противодействию санкционным мерам.

"Сегодня мы этим занимаемся, но ровно настолько, насколько это необходимо и выгодно нашей стране", - подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. Глава государства отметил, что Белоруссия всегда ответственно относилась к выполнению своих обязательств в области ядерного нераспространения, борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой, международной организованной преступностью. По его словам, Белоруссию сегодня "хотят превратить в отстойник".

"Туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в "концлагеря". Этого не будет после той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России, - сказал Лукашенко. - Люди бегут от войны и бегут туда, куда их пригласили. Европейский союз же и льготы ввел соответствующие для тех, кто туда прибывает".

Как подчеркнул Лукашенко, "по сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе". По его словам, за санкциями стоят конкретные корпорации, финансирующие политические интересы ряда западных деятелей, многие из которых имеют криминальное прошлое. "Это они сегодня с высоких европейских трибун призывают покончить с властью и народом Беларуси, а из страны сделать сырьевой придаток Европы", - сказал президент. Он добавил, что "фактически это карательная операция на современный манер".

Ухудшение отношений Минска с Западом

В последние время власти Литвы отмечают резкое увеличение количества незаконных мигрантов со стороны Белоруссии. 2 июля литовское правительство ввело в республике режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории соседней страны. В Европе считают, что это делается президентом Белоруссии намеренно после введения санкций.

Ряд европейских стран и США не признают результаты выборов президента Белоруссии, которые прошли в августе 2020 года, и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранительных органов по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Белоруссии. С 25 июня вступили в силу экономические секторальные санкции Евросоюза против страны. Это первый случай в истории, когда против Минска введены экономические ограничительные меры.

Также к настоящему моменту Евросоюз ввел четыре пакета индивидуальных санкций, под действие которых попали 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие заводы, как МАЗ и БелАЗ. Всем фигурантам этого списка запрещен въезд в ЕС и доступ к европейским финансовым рынкам. С юридическими лицами европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо экономические отношения. Кроме того, страны ЕС отказались от полетов самолетов их авиакомпаний над территорией Белоруссии и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве ЕС. В Минске считают подобные санкции недальновидными, ущербными и граничащими с вмешательством во внутренние дела Белоруссии.