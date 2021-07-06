Кнессет отклонил предложение кабмина Израиля по закону о гражданстве

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июля. /ТАСС/. Кнессет (парламент Израиля) отклонил в ходе голосования во вторник выдвинутый правительственной коалицией законопроект о продлении на полгода действия закона о гражданстве, предотвращающего, в частности, получение израильских документов палестинцами при воссоединении семей. Об этом сообщает парламентская пресс-служба.

"59 депутатов проголосовали за законопроект, 59 депутатов проголосовали против. По законопроекту в отношении закона о гражданстве было зафиксировано равенство (по 59 голосов), соответственно, продление срока действия закона не было одобрено", - говорится в заявлении.

В парламенте добавили, что по документу проводилось поименное голосование, которому предшествовала длившаяся с вечера понедельника дискуссия.

"Тот, кто голосует за утверждение законопроекта, выражает доверие правительству. Тот, кто голосует против, выражает недоверие правительству", - цитирует высказывания спикера Кнессета Мики Леви перед голосованием парламентская пресс-служба, уточняя, что это заявление было согласовано с премьер-министром Нафтали Беннетом.

"Закон о гражданстве и въезде в Израиль устанавливает принцип, согласно которому министр внутренних дел не предоставляет гражданство или вид на жительство в Израиле жителю региона, а также жителю Ирана, Ливана, Сирии и Ирака. В законе также оговаривается, что не разрешается предоставлять жителю Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) и сектора Газа вид на жительство в Израиле (по причине воссоединения семей - прим. ТАСС). Однако закон содержит исключения для предоставления гражданства или вида на жительство в Израиле, большинство из которых было добавлено в качестве поправок в 2005 и 2007 годах. Эти ограничения позволяют выдавать разрешения на воссоединение семей для супругов и детей, разрешения в особых гуманитарных случаях, разрешения на лечение или работу на срок до шести месяцев", - пояснили в парламентской пресс-службе значение закона.

Государственное израильское радио Kan сообщает, что срок действия документа, который не смог продлить парламент, истекает с наступлением 7 июля.

Закон о гражданстве, который блокирует автоматическое предоставление израильского гражданства или вида на жительство палестинцам на основании брака с израильтянами, был принят в 2003 году и продлевался каждый год. Он был утвержден после того, как в течение десятилетия до этого порядка 130 тыс. палестинцев переехали в Израиль в результате воссоединения семей, отмечает газета The Times of Israel.