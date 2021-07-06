МИД КНР выразил протест США из-за отказов в выдаче виз китайским студентам

ПЕКИН, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Китая выразило протест Вашингтону в связи с отказами в предоставлении виз китайским студентам. Об этом во вторник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китайская сторона глубоко озабочена этим и сделала США строгое представление в этой связи. Гуманитарные обмены являются одной из основ китайско-американских связей. Обмены в области науки, образования и научно-технической сфере являются важной составной частью гуманитарного сотрудничества между Китаем и США, они способствуют углублению взаимопонимания между народами двух стран, а также придают важный смысл развитию китайско-американских отношений", - сказал он.

Как отметил дипломат, сохранение визовых ограничений в отношении китайских студентов является "вредным пережитком", который нынешние власти унаследовали от администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

"Китай настойчиво призывает американскую сторону исправить свои ошибки, заново рассмотреть заявления на визу от желающих обучаться в США китайских студентов, прекратить использовать различные предлоги для введения необоснованных ограничений в отношении учащихся из КНР и оказания давления на них. Призываем защитить их законные права и интересы, а также создать благоприятную атмосферу для китайско-американских гуманитарных обменов и сотрудничества двух стран в области образования", - резюмировал он.

Как ранее сообщила китайская газета China Daily, власти США отказали в предоставлении виз более 500 китайским студентам. Издание не указало, за какой именно период приводится этот показатель.