Лукашенко поручил проанализировать работу иностранных компаний в Белоруссии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству и Национальному банку проанализировать работу иностранных компаний, работающих в республике. Об этом во вторник сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Правительству и Национальному банку необходимо внимательно посмотреть на западные компании, которые ведут свой бизнес в нашей стране. Те из них, кто ответственно относится, понимает нас - милости просим, будем с вами сотрудничать. Но если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться", - сказал Лукашенко на совещании по противодействию санкционным мерам.

Он также поручил министерству иностранных дел активнее выступать в защиту позиций Минска в международных организациях и судах. "МИД нужно активнее реагировать на любые недружественные проявления по отношению к Беларуси. Какие ответные меры планируются в случае дальнейшего закручивания санкционной спирали? Давайте подумаем. Рассчитываю услышать предложения МИД о том, как будем выстраивать отношения со странами, которые сегодня вовсю носятся с призывами "дожимать" Беларусь", - сказал он.

Белорусский лидер раскритиковал работу дипломатов, которые, по его словам "боятся высунуть нос". "Я уже говорил, куча международных судов. Почему мы не обращаемся в эти суды, а если обращаемся, почему наше общество этого не знает?" - заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что "современный мир гораздо шире, чем границы Европейского союза". "У нас не такая большая экономика, чтобы париться по поводу этих санкций. Мы можем продать излишки, которые у нас есть, в остальной части мира", - пояснил он, отметив резервы в торговле с Россией, а также потенциал в Азии, прежде всего в Китае, Вьетнаме, Индии и Пакистане, и в Африке, Латинской Америке, странах Персидского залива и на Ближнем Востоке.

Санкции против Белоруссии и ответные меры Минска

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После этого в стране на протяжении нескольких месяцев проходили массовые акции протеста несогласных с итогами голосования.

Руководство ряда европейских стран и США не признают результаты выборов и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранителей по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Белоруссии. С конца июня вступили в силу экономические секторальные санкции Евросоюза против Белоруссии. Это первый случай в истории, когда против Минска введены экономические ограничительные меры. Также к настоящему моменту Евросоюз ввел 4 пакета индивидуальных санкций, под действие которых попали 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие заводы как МАЗ и БелАЗ. Всем фигурантам этого списка запрещен въезд в ЕС и доступ к европейским финансовым рынкам. С юридическими лицами европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо экономические отношения. Кроме того, страны ЕС отказались от полетов самолетов их авиакомпаний над территорией Белоруссии и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве ЕС.

В Минске считают подобные санкции недальновидными, ущербными и граничащими с вмешательством во внутренние дела Белоруссии и отмечают, что республика будет вводить ответные меры. 23 апреля пресс-служба белорусского правительства сообщила о введении запрета на шесть месяцев на ввоз в страну продукции групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (владеет торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и рядом других) "для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа". 5 мая вступило в силу соответствующее постановление Совмина Белоруссии, которым установлен перечень запрещенных к ввозу и реализации в республике товаров ряда зарубежных компаний из стран, которые ранее ввели санкционные меры в отношении белорусских юридических и физических лиц. Также в республике заявляли о возможности ограничения транзита товаров из стран, принимавших санкционные меры в отношении Минска.