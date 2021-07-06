Лукашенко заявил, что не будет удерживать мигрантов, которые направляются в Евросоюз

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается удерживать в республике мигрантов, которые направляются в Евросоюз.

"Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум, - сказал Лукашенко во вторник на совещании по противодействию санкционным мерам, сообщает президентская пресс-служба. - Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут, они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу".

По его мнению, страны Евросоюза сами несут ответственность за усиление миграционных потоков из-за своих действий, в частности в Афганистане. По его словам, Европа, в которой не хватает рабочих рук, позвала этих людей. "Они же разрушили эти страны. Они фактически уничтожили Афганистан и вывели оттуда войска. Вы же видите, что там происходит: сейчас уже наши центрально-азиатские республики бывшего Советского Союза еле сдерживают этот поток. То есть появились беженцы", - сказал он.

Лукашенко считает, что выполнение соглашения о реадмиссии сегодня противоречит интересам Белоруссии. Он напрямую связал нежелание блокировать потоки мигрантов с политикой, которую проводит Евросоюз в отношении белорусской стороны.

В последние время власти Литвы отмечают резкое увеличение количества незаконных мигрантов со стороны Белоруссии. 2 июля литовское правительство ввело в республике режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории соседней страны. В Европе считают, что это делается президентом Белоруссии намеренно после введения санкций.