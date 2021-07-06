Лукашенко предложил ограничить транзит через Белоруссию товаров из Германии в РФ и Китай

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением в ответ на санкции Запада против Минска ограничить транзит через территорию республики товаров из Германии в Россию и Китай. Об этом сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.

На совещании по противодействию санкционным мерам белорусский лидер напомнил, что Минск уже ввел ограничения в отношении некоторых европейских производителей, которые поставляют свою продукцию на белорусский рынок. "Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем, у нас есть опыт. Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок ни шагу, второе: через Беларусь тоже ни шагу", - сказал Лукашенко, добавив, что "точно так надо поступить и с немцами". "Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда", - заключил он.

Санкции против Белоруссии и ответные меры Минска

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После этого в стране на протяжении нескольких месяцев проходили массовые акции протеста несогласных с итогами голосования.

Руководство ряда европейских стран и США не признают результаты выборов и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранителей по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Белоруссии. С конца июня вступили в силу экономические секторальные санкции Евросоюза против Белоруссии. Это первый случай в истории, когда против Минска введены экономические ограничительные меры. Также к настоящему моменту Евросоюз ввел 4 пакета индивидуальных санкций, под действие которых попали 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие заводы как МАЗ и БелАЗ. Всем фигурантам этого списка запрещен въезд в ЕС и доступ к европейским финансовым рынкам. С юридическими лицами европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо экономические отношения. Кроме того, страны ЕС отказались от полетов самолетов своих авиакомпаний над территорией Белоруссии и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве ЕС.

В Минске считают подобные санкции недальновидными, ущербными и граничащими с вмешательством во внутренние дела Белоруссии и отмечают, что республика будет вводить ответные меры. 23 апреля пресс-служба белорусского правительства сообщила о введении запрета на шесть месяцев на ввоз в страну продукции групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (владеет торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и рядом других) "для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа". 5 мая вступило в силу соответствующее постановление Совмина Белоруссии, которым установлен перечень запрещенных к ввозу и реализации в республике товаров ряда зарубежных компаний из стран, которые ранее ввели санкционные меры в отношении белорусских юридических и физических лиц. Также в республике заявляли о возможности ограничения транзита товаров из стран, принимавших санкционные меры в отношении Минска.