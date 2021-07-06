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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Военнослужащий Армении получил ранение в результате перестрелки с ВС Азербайджана

ЕРЕВАН, 6 июля. /ТАСС/. Армянский военнослужащий получил легкое ранение в результате перестрелки с азербайджанскими ВС у села Верин Шоржа в Гегаркуникской области. Об этом во вторник сообщил местному агентству "Арменпресс" начальник информационного отдела административного аппарата Генштаба ВС Армении, полковник Самвел Асатрян.

"Действительно, азербайджанские войска спровоцировали перестрелку, с армянской стороны военнослужащий получил легкое ранение, азербайджанская сторона имеет двух раненых", - сказал Асатрян.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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