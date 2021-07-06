Венецианская комиссия призвала Россию пересмотреть нормы об "иноагентах"

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Венецианская комиссия Совета Европы опубликовала во вторник заключение по вопросу российского законодательства об "иностранных агентах", в котором содержится призыв к властям РФ пересмотреть указанные нормы. Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европы о новом заключении, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Недавние поправки в российское законодательство об "иностранных агентах" являются четким шагом, направленным на расширение круга юридических и физических лиц, признаваемых "иностранными агентами", а также налагаемых обязательств, ограничений и санкций", - утверждается в сообщении со ссылкой на группу экспертов Совета Европы по конституционному праву.

Как считают в Венецианской комиссии, "законопроекты о поправках, внесенные в Госдуму России в период с 10 по 23 ноября 2020 года, представляют собой серьезное нарушение основных прав человека, включая свободу объединений и свободу выражения мнений, право на неприкосновенность частной жизни, право участвовать в управлении делами государства, а также запрещение дискриминации".

"Венецианская комиссия предупреждает о серьезном негативном воздействии, которое недавние реформы могут оказать на свободное осуществление в стране гражданских и политических прав, имеющих ключевое значение для эффективности демократии", - приводятся в сообщении выдержки из заключения комиссии.

В пресс-релизе отмечается, что "Венецианская комиссия рекомендует властям отказаться от особого порядка регистрации, отчетности и требований в отношении раскрытия информации о деятельности, установленных для общественных объединений, средств массовой информации и физических лиц, получающих поддержку из-за рубежа, в том числе от соответствующих мер административного и уголовного наказания". "В качестве альтернативы Венецианская комиссия призывает власти РФ основательно пересмотреть не только самые последние поправки, но и все законодательство об "иностранных агентах" в целом и существенно пересмотреть определение понятия "иностранный агент" с тем, чтобы оно соответствовало заявленным целям обеспечения прозрачности", - подчеркивается в сообщении. В нем также отмечается, что "следует отказаться от использования стигматизирующего и вводящего в заблуждение термина "иностранный агент" в пользу более нейтрального и точного понятия".

Заключение было подготовлено Венецианской комиссией по запросу Комиссии по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Это второе заключение Венецианской комиссии в отношении законодательства об "иностранных агентах".