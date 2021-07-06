В Минобороны ФРГ заявили, что НАТО в любое время готова к диалогу с Россией

БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. НАТО в любое время готова вступить в диалог с Россией, но он должен предусматривать серьезное отношение. Об этом заявила во вторник министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время дискуссии, организованной Германским обществом внешней политики.

"На мой взгляд, первый шаг [в выстраивании отношений с Москвой]: нужно реалистично оценивать то, что собой представляет Россия. Россия - это замечательная страна с замечательными жителями, где в настоящий момент существует политическая система, которая, с моей точки зрения, имеет явные автократические признаки", - сказала она. По мнению главы Минобороны, Москва не только "бросает вызов" Западу, но и "отчасти действует враждебно".

"Это система, которая, так сказать, хочет реставрировать свою старую власть без оглядки на суверенитет созданных государств. Это противоречит нашим принципам", - утверждала она. "Я считаю, что здесь мы должны ясно занять позицию. Мы должны дать понять, что есть предел, что мы не будем молчать", - заявила министр.

"Несмотря на это, мы должны постоянно говорить о том, что приглашающая к диалогу рука протянута, что мы в любое время готовы вступить в серьезный диалог. Но он должен быть действительно серьезным", - отметила Крамп-Карренбауэр. Как считает министр, НАТО доказала серьезность своих намерений касательно диалога с Москвой, и теперь ход за Россией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "Российская Федерация всегда сохраняла заинтересованность в налаживании с НАТО конструктивных отношений", но диалог с Североатлантическим альянсом на навязываемых им условиях невозможен.

От учений к серьезному сценарию

НАТО вынуждена констатировать, что Россия способна очень быстро перейти от военных учений к серьезному сценарию действий, также заявила министр обороны.

"Что мы вынуждены констатировать, так это то, что российская сторона способна очень быстро перейти от учений к серьезному сценарию. Это проверено", - сказала она, приведя в пример действия российских военных в Черном море. Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что Москва испытывает, насколько далеко может зайти в своих действиях по отношению к Североатлантическому альянсу. По ее словам, если Запад позволит это делать, то российская сторона продолжит подобные попытки.

"Мы продолжаем это видеть в отдельных "уколах", - сказала Крамп-Карренбауэр. По ее мнению, РФ отрабатывает сценарии действий в свете дискуссий об интеграции НАТО и Украины. "Это очень умно продуманная политическая шахматная партия", - считает германский министр.

Ситуация вокруг фрегата Нидерландов

29 июня Минобороны Нидерландов выступило с заявлением, что российские истребители якобы создали небезопасную ситуацию в Черном море, пролетая слишком низко над фрегатом Evertsen. Инцидент произошел 24 июня, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма. С точки зрения нидерландской стороны, своими действиями Россия нарушила право на свободу судоходства, а также двусторонние соглашения, в том числе соглашение о предотвращении инцидентов на море, которое направлено на то, чтобы исключить небезопасные ситуации в море.

В свою очередь в Минобороны России сообщили, что фрегат Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива, в связи с чем для предупреждения нарушения границы РФ были подняты российские истребители и бомбардировщики. Как уточнили в военном ведомстве, "полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".