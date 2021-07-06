Защита Бабарико заявила, что обжалует приговор суда

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Защита бывшего председателя правления ОАО "Белгазпромбанка", экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико рассчитывает в течение пяти дней получить копию приговора Верховного суда, по которому ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, и обжаловать это решение.

"Работа не закончена, мы будем ее продолжать. Мы запросили копию приговора, он нам еще не вручен в печатном виде. По закону, в течение пяти суток нам его вручат, и тогда мы непосредственно приступим к обжалованию", - сказал один из адвокатов Бабарико Дмитрий Лаевский в ходе онлайн-конференции во вторник. По его словам, защита считает, что приговор основан на "неправомерном обвинении, и она возразит против этого приговора".

Другой адвокат Наталья Мацкевич в свою очередь отметила, что позиция защиты - "полная невиновность Бабарико, поэтому ее устроит только оправдательный приговор". Она пояснила, что поскольку дело рассматривал Верховный суд, приговор вступил в силу с момента его оглашения, поэтому защита намерена обжаловать его в надзорном порядке, а также обратиться в Комитет по правам человека ООН. "Международный пакт о гражданских и политических правах является международным договором Республики Беларусь, государство приняло определенные обязательства, права в нем указаны <…>, и то, что они не соблюдены в данном случае, говорит о нарушении международного договора", - отметила Мацкевич. По ее словам, это "путь достаточно долгий, так как в Комитете по правам человека ООН долго рассматриваются индивидуальные сообщения". "Но в конечном счете это последняя инстанция, которая может констатировать тот факт, что Виктор Дмитриевич задержан и содержался под стражей произвольно, процессуальное следствие сопровождалось нарушением его процессуальных прав", - отметила она.

6 июля Бабарико приговорен к 14 годам колонии усиленного режима. Экс-банкир обвинен в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса). В процессе Бабарико вину не признал, назвав выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными.