В Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация из-за преступлений с использованием оружия

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил во вторник о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с ростом количества преступлений с применением огнестрельного оружия.

"Сегодня я объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за насилия с применением огнестрельного оружия. Насилие с использованием огнестрельного оружия привело к кризису в сфере общественного здравоохранения. Нынешняя мера позволит нам направить на преодоление этого кризиса необходимые ресурсы и внимание", - написал он на своей странице в Twitter.