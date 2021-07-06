{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация из-за преступлений с использованием оружия

Насилие с использованием огнестрельного оружия привело к кризису в сфере общественного здравоохранения, считает губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил во вторник о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с ростом количества преступлений с применением огнестрельного оружия.

"Сегодня я объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за насилия с применением огнестрельного оружия. Насилие с использованием огнестрельного оружия привело к кризису в сфере общественного здравоохранения. Нынешняя мера позволит нам направить на преодоление этого кризиса необходимые ресурсы и внимание", - написал он на своей странице в Twitter.

Теги
СШАКуомо, Эндрю
В Пентагоне заявили, что Россия не препятствует проведению учений Sea Breeze в Черном море
Активная фаза маневров продолжается, отметил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби
Читать полностью