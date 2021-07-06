В Белом доме заявили, что РФ ответственна за пресечение действий хакеров на своей земле

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что на властях России лежит ответственность за пресечение действий хакеров на территории страны, даже если они не связаны с государством. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я подчеркну, что взгляд президента и взгляд администрации заключаются в том, что даже несмотря на то, что эти действия против США и американского частного сектора предпринимают криминальные элементы, даже если к этому не причастно правительство России, они все равно несут ответственность", - сказала она.

"В отношении того, какие действия мы можем предпринять или не предпринять, то я дам возможность нашей команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, решить это", - добавила Псаки, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент США Джо Байден в субботу заявил журналистам, что власти страны, основываясь на первоначальных данных, полагают, что российские власти не причастны к недавней кибератаке на системы международной компании - производителя программного обеспечения Kaseya. Американский лидер при этом отметил, что уверенности относительно того, кто стоит за произошедшим, у Вашингтона пока нет. Как подчеркнул в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.