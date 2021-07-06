Шведка Седерфельт избрана главой ПА ОБСЕ

СТОКГОЛЬМ, 6 июля. /ТАСС/. Бывший вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) шведка Маргарета Седерфельт избрана во вторник президентом организации. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Новыми вице-президентами стали Пиа Каума (Финляндия), Даниэла де Риддер (Германия), Аскар Шакиров (Казахстан), Райнхольд Лопатка (Австрия) и Ирен Хараламбидес ( Кипр).

Седерфельт пообещала, что на новом посту будет работать, руководствуясь принципами подотчетности, вовлеченности и уважения к каждой стране. "Я считаю, что ОБСЕ как организация безопасности уникальна, - отметила она. - Широкая перспектива безопасности ОБСЕ является нашей сильной стороной".

Седерфельт подчеркнула, что парламентарии "несут огромную ответственность за работу для обеспечения безопасности при уважении прав человека, демократии и территориальной целостности каждой страны". Она также считает изменение климата одним из главных приоритетов в своей работе. Новая глава ПА ОБСЕ выразила надежду, что "мир станет сильнее после пандемии COVID-19".