Bloomberg связал с Россией атаку на сервера комитета Республиканской партии CША

Источники агентства сообщили, что кибернападение было совершено на прошлой неделе. Утверждается, что его осуществили участники группировок APT 29 или Cozy Bear, которые якобы связаны со Службой внешней разведки России. Агентство отмечает, что в данный момент не располагает информацией о том, были ли в результате взлома похищены какие-либо данные.

По сведениям его собеседников, атака была осуществлена посредством взлома систем компании - поставщика информационно-технологических услуг Synnex, с которой сотрудничает партийный комитет. Bloomberg приводит заявление представителей Synnex, отметивших, что в компании "знают о некоторых попытках третьих лиц получить через ее системы доступ к приложениям пользователей в облачной сети [корпорации] Microsoft".

Агентство при этом цитирует представителя Национального комитета Республиканской партии Майка Рида, который сообщил, что по состоянию на 3 июля "не было признаков того", что его сети подверглись атаке или была украдена какая-либо информация. Как он уточнил, сотрудники Microsoft ранее предупредили руководство комитета о том, что деятельность Synnex "могла подвергнуться" внешнему вмешательству.

"Мы начали разбирательство по поводу инцидента и проинформировали об этом Министерство внутренней безопасности США и Федеральное бюро расследований", - приводит Bloomberg слова Рида. Агентство отмечает, что в настоящее время нет каких-либо подтверждений того, что инцидент с Национальным комитетом Республиканской партии имеет какое-либо отношение к нескольким атакам с применением вирусов-вымогателей, которые приписывают хакерам, якобы связанным с Россией.

Вопрос кибербезопасности

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Ей же СМИ приписывают атаку, совершенную на прошлой неделе на сети компании - производителя программного обеспечения Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию.