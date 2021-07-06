Байден 7 июля проведет совещание по борьбе с вирусами-вымогателями

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен в среду провести межведомственное совещание, чтобы обсудить противодействие кибератакам с использованием вирусов-вымогателей. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Завтра президент соберет ключевых лидеров из разных ведомств, в том числе из Госдепа, Минюста, министерства внутренней безопасности и других представителей разведсообщества, чтобы обсудить вирусы-вымогатели и наши стратегические усилия по противодействию им в целом", - сказала она.

При этом пресс-секретарь подчеркнула, что рост числа атак с применением программ-вымогателей произошел "задолго до" прихода к власти новой администрации. "И это то, что он (Байден) сделал приоритетным [вопросом] с первого дня своего президентства, [он] попросил свою команду сосредоточиться на том, где мы можем повлиять, как мы можем лучше работать с частным сектором, что мы можем сделать в рамках федерального правительства, чтобы предотвратить и уменьшить [количество] атак на важнейшие объекты нашей инфраструктуры, а также на целый спектр организаций в США", - отметила Псаки.

В свете недавней кибератаки на системы международной компании - производителя программного обеспечения Kaseya Псаки подчеркнула, что власти США по-прежнему рекомендуют компаниям не платить выкуп осуществляющим свою деятельность в киберпространстве преступникам, полагая, что подобное может привести к новым и новым атакам. "Относительно того, заплатила ли компания выкуп, я бы посоветовала вам обратиться к компании", - добавила она.