СМИ: аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане обстреляли

КАИР, 7 июля. /ТАСС/. Аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане подвергся в ночь на среду ракетному обстрелу, воздушное пространство над ним полностью закрыто. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, вслед за атакой из стоявших на взлетном поле самолетов были эвакуированы все пассажиры. Полностью отключено освещение гавани. О возможном ущербе информации пока не поступало.

Сообщается также о том, что в американском консульстве в Эрбиле сработали сирены воздушной тревоги.

В свою очередь новостной портал Shafaq news сообщил со ссылкой на антитеррористическое управление автономного региона, что аэропорт был атакован при помощи заминированного беспилотника. В результате нападения никто не пострадал.

"Международный аэропорт Эрбиля подвергся удару с помощью заминированного беспилотника. Нападение произошло в 22:30 по местному времени и не повлекло за собой человеческих жертв или материального ущерба, - отметили в управлении. - В результате обстрела загорелась трава, к ее тушению привлечены пожарные команды".

Как сообщил Shafaq news директор аэропорта Ахмед Хошияр, атака не затронула воздушное сообщение с ним. "Движение осуществляется в обычном режиме, полеты не прекращались" - подчеркнул он.

Официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто уже подтвердил факт нападения. По его словам, в атаке в 23:15 вторника (совпадает с московским) использовался один беспилотник, который упал вблизи авиабазы, прилегающей в аэропорту. "Первоначальные данные указывают на отсутствие пострадавших и ущерба", - сказал он.

Атаки на аэропорт

Это далеко не первая вылазка против эрбильского аэропорта, где находится используемая американскими ВС база. Именно она, по заявлению местных властей, чаще всего становиться целью нападавших. Так, 14 апреля этот военный объект был также атакован при помощи беспилотника. Утверждалось, что в результате инцидента никто не пострадал. В ночь на 15 февраля по самому Эрбилю и его воздушной гавани было выпущено 14 ракет, в результате чего погибли иностранный контрактник и гражданин Ирака, а пять американских солдат и двое мирных жителей получили ранения.

8 января прошлого года удар по аэродрому Эрбиля, а также базе Айн-эль-Асад (провинция Анбар) нанес Тегеран. Это стало его ответом на убийство несколькими днями ранее при налете беспилотника США в районе аэропорта Багдада командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя командира иракского шиитского ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") Абу Махди аль-Мухандиса.

После их убийства атаки на занимаемые в Ираке главным образом американцами объекты совершаются практически ежедневно. За минувший год неоднократно подвергалась ракетным обстрелам тщательно охраняемая "зеленая зона" Багдада, где, наряду с другими диппредставителями, расположено посольство США. Кроме того, подобные вылазки осуществлялись и против различных иракских военных баз с иностранными контингентами, а также логистических конвоев коалиции.