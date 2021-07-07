В Госдепе заявили, что эмиссар США готов поехать в Доху для обсуждения Афганистана

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад готов будет при необходимости вновь отправиться в Доху для обсуждения темы афганского урегулирования. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Члены [нашей] команды были задействованы на местах в Дохе. Как я понимаю, спецпредставитель Халилзад находится [сейчас] здесь, в Вашингтоне, но при возникновении необходимости вернуться в Доху он будет готов это сделать", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что администрация США поддерживает межафганские переговоры и считает политическое урегулирование единственным способом "достижения справедливого и устойчивого результата". "Мы по-прежнему призываем к прекращению продолжающегося насилия, за которым, конечно, в основном стоит [запрещенное в РФ радикальное движение] "Талибан". Достигнутое переговорным путем урегулирование <...> является единственным способом прекратить войну. <...> Мы продолжаем призывать все стороны участвовать в серьезных переговорах <...>. Что мы знаем, так это то, что мир не примет формирование правительства в Афганистане с помощью силы. Легитимность любых новых властей Афганистана, способность этих властей получать международную помощь, которая будет иметь жизненно важное значение, устойчивость [этих властей] <...> возможны только в том случае, если эти власти соблюдают права человека", - отметил Прайс.

"В этом контексте стоит также отметить, что не только правительство Афганистана, не только США, не только <...> международное сообщество признают, что у конфликта нет военного решения. То, что "Талибан" продолжает участвовать [в процессе] в Дохе, участвовать в межафганском диалоге, само по себе, скорее всего, является отражением того факта, что талибы также понимают, что только посредством дипломатии они могут получить некоторого рода легитимность, могут рассчитывать на то, что их примет международное сообщество", - добавил представитель Госдепартамента.

Делегации афганских властей и движения "Талибан" с 12 сентября прошлого года ведут в Дохе диалог о восстановлении мира в Афганистане. Однако с начала нынешнего года он застопорился, а к середине апреля фактически зашел в тупик. 14 апреля 2021 года президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября. Это решение отличается от прежних обязательств Вашингтона вывести свой контингент к 1 мая 2021 года, которые были закреплены в прежнем соглашении с "Талибаном". Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство талибов, заявивших, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя в соответствии с заключенным в столице Катара соглашением обязательств.