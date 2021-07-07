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Помощник Байдена обсудил с замглавы саудовского Минобороны Иран и ситуацию в регионе

Джейк Салливан поднял тему прав человека в Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил во вторник с заместителем министра обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом Аль Саудом противодействие "связанным с Ираном группировкам" и пути снижения напряженности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности при Белом доме.

"Помощник президента по национальной безопасности встретился в Вашингтоне с заместителем министра обороны Саудовской Аравии, чтобы обсудить долгосрочное партнерство двух стран, региональную безопасность, приверженность США оказанию помощи Саудовской Аравии в деле защиты территории от нападений связанных с Ираном группировок, - отмечается в тексте. - Стороны также рассмотрели координацию усилий с целью обеспечения устойчивого глобального экономического восстановления, возможность дальнейшего обсуждения вопросов, связанных с изменением климата, и деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке".

Кроме того, Салливан поднял тему прав человека в Саудовской Аравии.

Теги
СШАИранСаудовская АравияСалливан, Джейк
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