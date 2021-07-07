Премьер Лаоса пригласил Мишустина посетить республику

ВЬЕНТЬЯН, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Лаоса Пханкхам Випхаван пригласил своего российского коллегу Михаила Мишустина посетить республику в любое удобное для него время.

"Хотел бы передать передать руководителю правительства [России] Михаилу Мишустину приглашение посетить с визитом Лаосскую Народно-Демократическую Республику в любое удобное для него время", - сказал в среду лаосский премьер на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он подчеркнул, что в Лаосе придают значение развитию двусторонних отношений с РФ.

Со своей стороны Лавров поздравил Випхавана с назначением на пост премьер-министра. "Председатель правительства РФ Мишустин просил передать вам самые теплые приветствия, пожелания успеха и подчеркнул свою готовность работать с вами на благо развития нашего стратегического партнерства", - отметил российский министр.

Он выразил надежду на то, что факт получения Випхаваном образования в Советском Союзе и знание русского языка и культуры будут способствовать дальнейшему углублению связей.