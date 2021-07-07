Глава МИД Лаоса высоко оценил итоги переговоров с Лавровым

ХАНОЙ, 7 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Салёмсай Коммасит высоко оценил результаты прошедших в среду во Вьентьяне переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"У нас состоялась очень продуктивная встреча в атмосфере дружбы и полного взаимопонимания, в ходе которой мы обсудили многие темы двустороннего сотрудничества, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес", - заявил он по итогам консультаций на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ.

Как отметил Коммасит, лаосская сторона считает визит Лаврова важной вехой в развитии отношений стратегического партнерства между ЛНДР и РФ. По его словам, стороны рассмотрели взаимодействие в последние годы, в том числе сотрудничество в деле обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также внимание было уделено вопросам дальнейшего расширения межгосударственных связей в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, энергетика, образование, оборона, наука и технологии, туризм.

"Мы договорились продвигать сотрудничество на всех уровнях. Лаосская сторона выступает за расширение торговых отношений с РФ и надеется на увеличение объемов российских инвестиций в республику", - сказал глава МИД ЛНДР. Он сообщил, что стороны договорились активизировать обмен визитами на всех уровнях и обмены между народами двух государств.

Коммасит также выразил благодарность руководству и народу России за последовательную поддержку его страны и оказываемую ей помощь в различных сферах на протяжении многих лет, особенно в борьбе с пандемией коронавируса в последнее время. "Мы благодарны за содействие, которое оказывает Россия ЛНДР и лаосскому народу, за предоставленную помощь в виде медицинских материалов и вакцины от COVID-19", - отметил министр.