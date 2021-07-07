Митинг против "дискриминации" отказавшихся от вакцины проходит в Праге

ПРАГА, 7 июля. /ТАСС/. Акция протеста с участием около 200 активистов, требующих от властей отказаться от "дискриминации" жителей Чехии, не желающих пройти вакцинацию от коронавируса, проходит в среду перед зданием Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики на Малостранской площади в центре Праги, передает корреспондент ТАСС.

Собравшиеся держат флаги Чехии и плакаты с призывами к отмене всех действующих в стране социальных ограничений из-за коронавируса, к постепенному смягчению которых власти приступили с середины апреля. На поднятых ими транспарантах написано: "Требуем свободу передвижения!" и "Прекратите вакцинацию детей!". Звучит критика властей страны.

Некоторые из ораторов предлагают митингующим направиться в здание нижней палаты парламента, где проходит ее очередное заседание. Они утверждают, что депутаты приступили к рассмотрению законопроекта об общественном здоровье, который, как они говорят, узаконит "дискриминацию" отказавшихся привиться от коронавируса. Между тем министр здравоохранения Чехии Адам Войтех проинформировал, что данный документ не вынесен и пока не будет выноситься на обсуждение парламентариев.

Порядок на месте проведения митинга, инициатором которого выступила возглавляемая независимым депутатом нижней палаты парламента Лубомиром Волным общественная инициатива "Свободный блок", обеспечивают десятки полицейских. Инцидентов зафиксировано не было. На нескольких прилегающих к Малостранской площади улицах ограничено движение автотранспорта. Акция протеста с аналогичными требованиями к властям прошла перед зданием Палаты депутатов 9 июня.